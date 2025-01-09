Нужна ли России быстрая победа над Украиной?

Karmadon "Если у оставшихся в живых после войны и денацификации будет присутствовать воля к жизни, они сами себя и спасут"? Блажен, кто верует. Оставшиеся расползутся, как тараканы, по Европе и Америке, сохранив лютую ненависть к России, якобы отнявшей у них страну, и будут в первых рядах нового Drang nach Osten. И ничего с этим не поделаешь.

Гулька Нет, быстрая победа не нужна. Нужно беречь наших ребят на поле боя. От Украины нужно отсоединить и присоединить к России только 4 области уже вошедшие в состав РФ, весь регион до Днепра (включая Киев), все причерноморские области (в их существующих границах) вплоть до границы с Молдовой и Румынией, область до границы с Венгрией (возможно территории с преимущественно венгерским населением уступить Венгрии). А бандеровцам оставить северо-западные области и часть центральных.