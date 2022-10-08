«Кровавая лавина»: Киев перешёл к финальному этапу войны

Сегодня на Западе можно наблюдать когнитивный диссонанс. Пока американские и европейские СМИ на всю катушку расхваливают доблестных «захисников незалежности», профессиональные военные США не так оптимистичны по поводу «перемог» укровермахта.
Сегодня на Западе можно наблюдать когнитивный диссонанс. Пока американские и европейские СМИ на всю катушку расхваливают доблестных «захисников незалежности», профессиональные военные США не так оптимистичны по поводу «перемог» укровермахта.
Свежие комментарии