Русская весна

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«Кровавая лавина»: Киев перешёл к финальному этапу войны

«Кровавая лавина»: Киев перешёл к финальному этапу войны

Сегодня на Западе можно наблюдать когнитивный диссонанс. Пока американские и европейские СМИ на всю катушку расхваливают доблестных «захисников незалежности», профессиональные военные США не так оптимистичны по поводу «перемог» укровермахта.

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