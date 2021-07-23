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Глава ЦРУ связал появление седины с работой в России

Глава ЦРУ связал появление седины с работой в России

Директор ЦРУ США Уильям Бернс рассказал о том, что именно в годы работы американским послом США в Москве он поседел.

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Ольга Алексеева
Прямо просветлело на душе после его слов!))) А то, что в этом возрасте седеют даже лежа на диване у себя дома, он не знает, конечно... Какие мы всемогущие, однако: даже можем повлиять на процесс появления седины у дипломатов! Особенно из США.

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