Трамп назвал США "адом" и "одной большой фальсификацией"

Global Look Press/White House Соединенные Штаты превратились в "одну большую фальсификацию". Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции после заседания суда в Манхэттене по делу о подделке документов.
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