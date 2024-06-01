Александр Семченко: Заграничных украинцев будут насильно тянуть «на мясо»?

Польские инструкторы будут тренировать проживающих в Польше украинцев призывного возраста, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita: «Польша рассмотрела просьбу Украины по отправке военных инструкторов, которые бы учили там военных ВСУ.