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Мнение: Китай одержит две победы в случае войны России с Украиной и Западом

Мнение: Китай одержит две победы в случае войны России с Украиной и Западом

Раздуваемая западно-американскими СМИ (к примеру статья CNBC, статья BBC)  война России с Украиной, которую так жаждут только англосаксы и абсолютно точно в ней незаинтересованные стороны только те, которых к этому склоняют новостные издания, но всем известна Английская поговорка (истина) «Разделяй и властвуй», чем они иКитай станет единственным выигравшем в войне на востоке украины Прокопец АнтонРаздуваемая западно-американскими СМИ (к примеру статья CNBC, статья BBC)  война России с Украиной, которую так жаждут только англосаксы и абсолютно точно в ней незаинтересованные стороны только те, которых к этому склоняют новостные издания, но всем известна Английская поговорка (истина) «Разделяй и властвуй», чем они и занимаются постоянно во всем мире, Ираке, Афганистане, СССР и др.

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