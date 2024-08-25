Новые санкции США против организаций, связанных с Россией: подробности

В США были введены новые санкции против тысячи российских организаций, сообщает The New York Times. Администрация Байдена объявила о введении новых ограничений против компаний, которые помогают России продолжать свои военные операции.
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