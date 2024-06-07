Виктор Медведчук: Зеленский подлежит привлечению к уголовной ответственности за узурпацию власти

Зеленский подлежит привлечению к уголовной ответственности за узурпацию власти. Как Зеленский в сговоре со Стефанчуком отстранили народ от власти: Возможность отмены или переноса выборов президента Конституцией не предусмотрена.
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