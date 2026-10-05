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Зеленский ответственен за новую эскалацию в конфликте на Украине – L’AntiDiplomatico

Зеленский ответственен за новую эскалацию в конфликте на Украине – L’AntiDiplomatico

Владимир Зеленский является главным виновником эскалации вооруженного конфликта с Россией, так как его действия спровоцировали более тяжелые последствия для Украины.

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