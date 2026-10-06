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Смешное название, но очень практичная вещь: пипидастр помогает там, где тряпка и пылесос бесполезны

Смешное название, но очень практичная вещь: пипидастр помогает там, где тряпка и пылесос бесполезны

Пи-пи… пипидастр – штука, хоть и с забавным названием, но никак не связана с мочеиспусканием и невероятно полезна для дома.

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