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Царьград

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Вадим Самойлов и "Алиса" выступят на "Окна открой" в Санкт-Петербурге

Вадим Самойлов и "Алиса" выступят на "Окна открой" в Санкт-Петербурге

25 июля 2026 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет юбилейный рок-фестиваль "Окна открой", на котором выступят "Алиса", Вадим Самойлов и другие известные группы.

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