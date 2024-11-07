Украина и Венгрия отказались подписывать двустороннее соглашение

Зеленский: Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности, поскольку Будапешт отказался внести в него пункт о поддержке вступления страны в НАТО.
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