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Татар-информ

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Путь меча: в Казани прошел учебно-тренировочный семинар по кендо

Путь меча: в Казани прошел учебно-тренировочный семинар по кендо

Фото: Федерация кендо РТ На площадке казанского спортивного комплекса «Динамо» прошел двухдневный учебно-тренировочный семинар по кендо под руководством обладателя 5 дана кендо, члена сборной команды России, неоднократного чемпиона России в составе команды Республики Татарстан, победителя и призера международных соревнований Марата Таирова.

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