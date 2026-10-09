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ENTSOG: Евросоюз рискует не восстановить запасы газа даже к осени 2027 года

ENTSOG: Евросоюз рискует не восстановить запасы газа даже к осени 2027 года

При полном прекращении поставок газа из России и ограничении доступа к СПГ к осени 2027 года запасы Евросоюза могут не восстановиться, а хранилища заполнятся лишь на 55%, об этом 9 октября сообщается в отчете Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

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