ENTSOG: Евросоюз рискует не восстановить запасы газа даже к осени 2027 года

При полном прекращении поставок газа из России и ограничении доступа к СПГ к осени 2027 года запасы Евросоюза могут не восстановиться, а хранилища заполнятся лишь на 55%, об этом 9 октября сообщается в отчете Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
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