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В кастрюльке

91 подписчик

Яркий и сытный салат с курицей и авокадо: идеальная закуска для праздничного стола без обычного майонеза

Яркий и сытный салат с курицей и авокадо: идеальная закуска для праздничного стола без обычного майонеза

Этот салат удачно сочетает простые продукты, которые вместе создают гармоничный и насыщенный вкус. Нежная курица, спелый авокадо и кисло-сладкие огурчики прекрасно дополняют друг друга, а заправка придает блюду выразительный аромат.

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