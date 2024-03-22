Зима с база, лето на баз! Обряд кликания либо гукания весны продемонстрировали юные казачата Детский фольклорный ансамбль "Садовина" зазывал весну специальной закличкой.
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Зима с база, лето на баз! Обряд кликания либо гукания весны продемонстрировали юные казачата Детский фольклорный ансамбль "Садовина" зазывал весну специальной закличкой.