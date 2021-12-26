Боец Hardcore обратился к Фанилю Рафикову

Казахстанский боец лиги Hardcore Владимир Таранов (1-0 в лиге) обратился к Фанилю Рафикову (19-5): «Ждем победы, родной! Газзз в пол! Нет сомнений в тебе» Фаниль свой бой проведет 29 декабря на турнире NFC 36 в Алматы против кыргыза Каныбека Жаныбек уулу.
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