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Боец Hardcore обратился к Фанилю Рафикову

Казахстанский боец лиги Hardcore Владимир Таранов (1-0 в лиге) обратился к Фанилю Рафикову (19-5): «Ждем победы, родной! Газзз в пол! Нет сомнений в тебе» Фаниль свой бой проведет 29 декабря на турнире NFC 36 в Алматы против кыргыза Каныбека Жаныбек уулу.

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