Карта пополнения Nintendo eShop 35 USD Без комиссии https://irongamers.ru/sale/key/3472820 – Карт...

Карта пополнения Nintendo eShop 35 USD Без комиссии https://irongamers.ru/sale/key/3472820 – Карта (в виде кода) Nintendo eShop предназначены для пополнения счета в цифровом магазине Nintendo eShop Средства на счету в Nintendo eShop можно использовать для покупки цифровых версий игр, а также дополнительные материалы к ним, классические игры для сервиса Virtual Console и другие цифровые товары для приставок Wii U, Nintendo 3DS и Nintendo Switch Карта на 35$ эквивалентна сумме 3000р (если в РФ магазине игра стоит 3000р, то эта же игра в магазине США будет стоить 35$).