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Помощник Гутерриша Хиари на заседании ООН призвал не обстреливать города

Помощник Гутерриша Хиари на заседании ООН призвал не обстреливать города

Во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Белгороду помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари выступил с призывом прекратить наносить удары по городам, мирным жителям и гражданским объектам.

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