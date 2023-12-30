Помощник Гутерриша Хиари на заседании ООН призвал не обстреливать города

Во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Белгороду помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари выступил с призывом прекратить наносить удары по городам, мирным жителям и гражданским объектам.
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