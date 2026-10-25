Animals Лю аккуратно подхватил пса под брюхо и унес в дом. Через десять минут извлек занозу, промыл ранку пахучим снадобьем.
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Настоящий волшебник этот человек, скромный китаец Лю, Илья Ильич, и его пёсик Пыжик ему помогал !!!!Жаль, что сейчас не найдёшь таких.
мне б такого пёсика, да жаль,он меня переживёт