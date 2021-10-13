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Антонов заявил, что законодатели США настойчиво пытаются обрушить отношения с Россией

Антонов заявил, что законодатели США настойчиво пытаются обрушить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американские законодатели с маниакальной настойчивостью пытаются обрушить отношения РФ и США, им необходимо отказаться от деструктивных подходов в отношении Москвы.

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