В прибрежной зоне сектора Газа Израиль бомбит объекты ХАМАС

В заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля, сообщается о нанесении ударов по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа Военно-морскими силами (ВМС).
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