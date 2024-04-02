В Нижегородской области вынесен приговор организатору подпольной нарколаборатории

В результате реализации поступившей оперативной информации сотрудники 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России установили мужчину, причастного к изготовлению и распространению наркотических средств на территории региона.