В Британии допустили, что Нетаньяху будет арестован, если приедет в страну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на имя которого выдан международный ордер на арест, будет арестован, если прибудет на территорию Великобритании, сообщил представитель премьер-министра Великобритании, 23 ноября передает Sky News.
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