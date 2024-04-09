Изменения законов для мигрантов: чем ответим?

Людмила Свириденко

У нас их по стране 14 миллионов! И что, все приехали работать? Да у нас экономика от такого количества рабочих рук должна взлететь на 100%. Но этого почему-то не произошло, а происходит сплошной негатив. Они уже свою страну заср**ли, теперь к нам приехали, а что, красиво жить не запретишь.