Изменения законов для мигрантов: чем ответим? Давайте посмотрим, как мигрантам "закручивают гайки" наши власти спустя две недели после "Крокуса".
Изменения законов для мигрантов: чем ответим?
Комментарии
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Людмила Свириденко
У нас их по стране 14 миллионов! И что, все приехали работать? Да у нас экономика от такого количества рабочих рук должна взлететь на 100%. Но этого почему-то не произошло, а происходит сплошной негатив. Они уже свою страну заср**ли, теперь к нам приехали, а что, красиво жить не запретишь.
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20 час.
ЕС
Евгения Ситкалиева
Не нужны эти азиаты вообще, требуем очистить Россию от таджик ов, узбеков и киргизов, и не может быть и речи о диаспорах, сообществах, группировок, планах, семьях детях, всех выселить.
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19 час.
Андрей Матвеев
Согласен. Требую!!!
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15 час.
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