Экс-игрок сборной России Масалитин заявил о большом количестве проблем команды

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин перед матчем национальной команды с Кенией заявил, что на сегодняшний момент нужно соглашаться на игры с любыми соперникам и не пренебрегать возможностью проведения товарищеских матчей.
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