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В Госдуме обвинили Центробанк во вредительстве и сговоре с МВФ

В Госдуме обвинили Центробанк во вредительстве и сговоре с МВФ

Центробанк России ЦБ присоединился к санкциям Запада. Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Nikita Kopitov
выходить надо из всех частных &quot;международных&quot; лавочек,созданных теми кто не светится в списках Форбс(но владеет печатным долларовым станком,а через эту бумажку владеет &quot;государством&quot; Америка и всем миром) Да и так называемый центробанк России пора делать Национальным Банком-работающим для России(и избавляться от импортных директоров этого Банка России)
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Александр Денисов
В дурдоме, в которым мы живем, уже четверть века каникулы и кроме упоротых идиотов еще и откровенные враги...поневоле задумаешься о том кто это все сверху на нас напускает...
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