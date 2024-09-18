В Госдуме обвинили Центробанк во вредительстве и сговоре с МВФ

Nikita Kopitov выходить надо из всех частных "международных" лавочек,созданных теми кто не светится в списках Форбс(но владеет печатным долларовым станком,а через эту бумажку владеет "государством" Америка и всем миром) Да и так называемый центробанк России пора делать Национальным Банком-работающим для России(и избавляться от импортных директоров этого Банка России)

Александр Денисов В дурдоме, в которым мы живем, уже четверть века каникулы и кроме упоротых идиотов еще и откровенные враги...поневоле задумаешься о том кто это все сверху на нас напускает...