Архитектор Анурин: новый мост от Балчуга до Крымской набережной вызовет трепет

В Москве появился новый пешеходный мост, связавший стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. Переправу через Водоотводный канал Москвы-реки открыл мэр столицы Сергей Собянин, сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.
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