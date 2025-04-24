Индийский «Элизиум» и казахстанская «Эвакуация»: объявлены победители 47-го Московского международного кинофестиваля

24 апреля состоялась церемония закрытия Московского международного кинофестиваля. Жюри под руководством испанского режиссёра Луиса Миньярро присудило главный приз картине «Элизиум» индийского режиссёра Прадипа Курбы.
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