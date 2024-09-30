Депутат бундестага Котре: партия АдГ прекратила бы санкции против России

Член немецкого парламента (бундестага) от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре заявил, что в случае вхождения в правительство ФРГ политическая сила отменила бы санкции в адрес Москвы и прекратила агрессивные действия против России, так как это не в интересах Берлина.