«Уже все равно»: Саудовская Аравия разрушает глобальный нефтяной рынок, сея хаос

Низкие мировые запасы сырья, о которых 30 апреля сообщило Управление энергетической информации (EIA), не смогли остановить падение: цены на нефть марки WTI за день потеряли почти 4%, в это же время сообщения из Саудовской Аравии сделали еще один вклад в разрушение рынка.