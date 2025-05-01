«Уже все равно»: Саудовская Аравия разрушает глобальный нефтяной рынок, сея хаос

Низкие мировые запасы сырья, о которых 30 апреля сообщило Управление энергетической информации (EIA), не смогли остановить падение: цены на нефть марки WTI за день потеряли почти 4%, в это же время сообщения из Саудовской Аравии сделали еще один вклад в разрушение рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии