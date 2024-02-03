«Путин» на штурме в Авдеевке и другие новости о ВС РФ: Запад подтвердил продвижение россиян Евгения КомароваВ свежем отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 2 февраля, специалисты с Запада поделились информацией о развертывании боевых действий в Авдеевском районе, сообщив о продвижении российских военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии