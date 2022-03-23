Вашингтон и Пекин не смогли договориться о сотрудничестве

Американское издание Politiсo констатирует, что двухчасовой видеозвонок президента Джозефа Байдена с президентом Китая Си Цзиньпином выявил углубляющийся разрыв между позициями лидеров как по событиям на Украине, так и по ситуации на Тайване.
Американское издание Politiсo констатирует, что двухчасовой видеозвонок президента Джозефа Байдена с президентом Китая Си Цзиньпином выявил углубляющийся разрыв между позициями лидеров как по событиям на Украине, так и по ситуации на Тайване.
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