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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламело Болл набрал 24 очка и 5 передач в предсезонном матче с «Майами»

Ламело Болл набрал 24 очка и 5 передач в предсезонном матче с «Майами»

Разыгрывающий «Хорнетс» в победной встрече (111:108) записал на свой счет 24 очка, 6 подборов и 5 передач, а также 1 перехват и 1 блок-шот.

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