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Аффекта не было: почему психиатр не поверил в неосознанные действия убившей двух сестер 13-летней девочки

Аффекта не было: почему психиатр не поверил в неосознанные действия убившей двух сестер 13-летней девочки

Аффекта не было: почему психиатр не поверил в неосознанные действия убившей двух сестер 13-летней девочки Евгения КомароваВ Тольятти произошла трагедия, в результате которой 13-летняя девочка стала убийцей своих двух сестер.

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