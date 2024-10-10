Аффекта не было: почему психиатр не поверил в неосознанные действия убившей двух сестер 13-летней девочки Евгения КомароваВ Тольятти произошла трагедия, в результате которой 13-летняя девочка стала убийцей своих двух сестер.
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