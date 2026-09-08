Авиаэксперт объяснил, зачем нужны квоты на иностранные чартеры

Инициатива «Аэрофлота» о квотах на иностранные чартеры, по оценке авиаэксперта, главреда отраслевого издания «АвиаПорт» Олега Пантелеева, не означает вытеснения зарубежных перевозчиков, а лишь перераспределение пассажиропотока в пользу российских компаний .