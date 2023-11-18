«Майдан-3»: Выгоден ли России очередной госпереворот на Украине

Накануне в Сеть попал видеоролик, на котором человек, похожий на экстремиста и террориста Алексея Арестовича, обещает в начале 2024 года сбросить некую информационную бомбу, направленную на президента Зеленского.
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