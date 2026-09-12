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Зоны подтопления и затопления: что изменилось с 4 августа 2026 года и почему это важно для застройщиков и собственников

4 августа 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2026 № 301-ФЗ, который внес изменения в статьи 24 и 67.

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