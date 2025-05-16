Дэвис: Россия и Украина достигли своих целей на переговорах в Стамбуле

По мнению отставного подполковника Вооружённых сил США Дэниела Дэвиса, проанализировавшего ход переговоров в эфире YouTube-канала, и Россия, и Украина смогли достичь на переговорах в Стамбуле поставленных целей.
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