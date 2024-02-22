Мигранты бегут из Тюмени. Звучит прекрасно, а что происходит на самом деле?

нл надежда ломачинская На Дальнем Востоке работали с Украины на стройке,до известных событий.И рассказывают,что заработки очень хорошие,но русские работают до первой зарплаты.Дальше пьянки и не выход на работу и увольнение.Не любят наших нанимать.

Caltar "... стоить отметить Марию Храмову, которая искренне считает, что рекомендуется как можно шире открывать двери для миграционного потока, который считается «важным ресурсом для демографического развития страны».",а после того,как будет завезёно "достаточное количество неприкасаемых "спецов" и "соотечественников",наше страна будет иметь право называться Россией?!. "Возникает вопрос, а не Либералы ли по заказу Вашингтона активно влияют на то, чтобы занести в России побольше мигрантов. В массе своей это армия молодых людей, живущих эмоциями и инстинктами, относящихся к России как к добыче.",вот это точно,они уже давно стали не "гостями",а оккупантами,решающими что кому говорить и делать,как одеваться и вести себя в России!