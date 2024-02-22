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Мигранты бегут из Тюмени. Звучит прекрасно, а что происходит на самом деле?

Мигранты бегут из Тюмени. Звучит прекрасно, а что происходит на самом деле?

Ужасные новости из нашей любимой Тюмени. Пишут, что мигранты начали увольняться со строек. Причина – участившиеся проверки силовиков.

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Комментарии
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нл
надежда ломачинская
На Дальнем Востоке работали с Украины на стройке,до известных событий.И рассказывают,что заработки очень хорошие,но русские работают до первой зарплаты.Дальше пьянки и не выход на работу и увольнение.Не любят наших нанимать.
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1 час.
Caltar
&quot;... стоить отметить Марию Храмову, которая искренне считает, что рекомендуется как можно шире открывать двери для миграционного потока, который считается «важным ресурсом для демографического развития страны».&quot;,а после того,как будет завезёно &quot;достаточное количество неприкасаемых &quot;спецов&quot; и &quot;соотечественников&quot;,наше страна будет иметь право называться Россией?!. &quot;Возникает вопрос, а не Либералы ли по заказу Вашингтона активно влияют на то, чтобы занести в России побольше мигрантов. В массе своей это армия молодых людей, живущих эмоциями и инстинктами, относящихся к России как к добыче.&quot;,вот это точно,они уже давно стали не &quot;гостями&quot;,а оккупантами,решающими что кому говорить и делать,как одеваться и вести себя в России!
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20 мин.
ЗЖ
Зоя Жук
Автор пишет ерунду. По реновации людей в городах переселяют в новые многоэтажки с хорошими квартирами из старых хрущевок и аварийного жилья. В городах многоэтажки единственный выход. Хотите жить в отдельном коттедже - покупайте землю и строитесь. Но жить будете в сельской местности - или там и работайте или каждый день добирайтесь на машине несколько десятков километров. Вопрос легального дохода и налогов поднят правильно. И касается он не только мигрантов. Всякие фирмешки и своим гражданам норовят до сих пор платить в конвертах и налоги не платить. Так что налоговой службе есть над чем работать.
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11 мин.

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