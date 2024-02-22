Ужасные новости из нашей любимой Тюмени. Пишут, что мигранты начали увольняться со строек. Причина – участившиеся проверки силовиков.
Мигранты бегут из Тюмени. Звучит прекрасно, а что происходит на самом деле?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
нл
надежда ломачинская
На Дальнем Востоке работали с Украины на стройке,до известных событий.И рассказывают,что заработки очень хорошие,но русские работают до первой зарплаты.Дальше пьянки и не выход на работу и увольнение.Не любят наших нанимать.
Ответить
1 час.
Caltar
"... стоить отметить Марию Храмову, которая искренне считает, что рекомендуется как можно шире открывать двери для миграционного потока, который считается «важным ресурсом для демографического развития страны».",а после того,как будет завезёно "достаточное количество неприкасаемых "спецов" и "соотечественников",наше страна будет иметь право называться Россией?!. "Возникает вопрос, а не Либералы ли по заказу Вашингтона активно влияют на то, чтобы занести в России побольше мигрантов. В массе своей это армия молодых людей, живущих эмоциями и инстинктами, относящихся к России как к добыче.",вот это точно,они уже давно стали не "гостями",а оккупантами,решающими что кому говорить и делать,как одеваться и вести себя в России!
Ответить
20 мин.
ЗЖ
Зоя Жук
Автор пишет ерунду. По реновации людей в городах переселяют в новые многоэтажки с хорошими квартирами из старых хрущевок и аварийного жилья. В городах многоэтажки единственный выход. Хотите жить в отдельном коттедже - покупайте землю и строитесь. Но жить будете в сельской местности - или там и работайте или каждый день добирайтесь на машине несколько десятков километров. Вопрос легального дохода и налогов поднят правильно. И касается он не только мигрантов. Всякие фирмешки и своим гражданам норовят до сих пор платить в конвертах и налоги не платить. Так что налоговой службе есть над чем работать.
Ответить
11 мин.
Свежие комментарии