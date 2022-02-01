Вдарили по американцам. Visa и MasterCard теряют русский рынок

Россия одержала важную победу над транснациональными глобалистскими компаниями. И, что примечательно, сделало это не государство, а частная компания Wildberries, которая проводит самую настоящую национальную политику.
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