В Краснодарском крае полицейские и общественники проводят профориентационные и профилактические мероприятия для учащихся «полицейских классов»

Руководители подразделений Управления МВД России по городу Новороссийску выступили перед учащимися «полицейского класса» школы № 29 в рамках профориентационной работы для будущих абитуриентов учебных заведений МВД России.
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