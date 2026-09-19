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Царьград

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Максим Мейксин сообщил о явке на выборах в Петербурге 41%

Максим Мейксин сообщил о явке на выборах в Петербурге 41%

Председатель горизбиркома Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил, что к 20:00 субботы явка на выборах в Государственную Думу девятого созыва составила 41,29%, а на выборах в Законодательное собрание Петербурга — 41,91%.

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