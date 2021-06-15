Защитник «Далласа» Стивен Джонс завершил карьеру в 29 лет. Причина – последствия сотрясения мозга

Защитник «Далласа» Стивен Джонс заявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет. Игрок пропустил весь сезон-2018/19, часть сезона-2019/20, а также текущий сезон из-за головных болей в результате сотрясения мозга, полученного в марте 2018 года.