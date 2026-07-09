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Политика как она есть

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От жены авторитета до узницы ГУЛАГа: лучшие роли Екатериной Гусевой

От жены авторитета до узницы ГУЛАГа: лучшие роли Екатериной Гусевой

9 июля российской актрисе Екатерине Гусевой исполняется 50 лет. Выпускница Театрального института имени Бориса Щукина дебютировала в кино в 1997 году, однако всенародная любовь пришла к ней спустя пять лет — после роли в главном криминальном сериале нулевых «Бригада».

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