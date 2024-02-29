Tagesspiegel: Шольц поставил Макрона на место после слов об Украине

Олаф Шольц. Фото: AP. Немецкое издание Tagesspielgel считает, что канцлер Германии Олаф Шольц поставил президента Франции Эммануэля Макрона на место после его слов о том, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военных на Украину.