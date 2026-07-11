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Пятый канал

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«Он как клещ»: Захарова о Зеленском после его слов о проблемах с ПРО Украины

«Он как клещ»: Захарова о Зеленском после его слов о проблемах с ПРО Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому уже «ничего не поможет», комментируя его слова о проблемах украинской системы противоракетной обороны (ПРО).

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