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Силы России на Донецком направлении поразили пункт «Иностранного легиона»

Силы России на Донецком направлении поразили пункт «Иностранного легиона»

Вооруженные силы России на Донецком направлении поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» и ликвидировали склад боеприпасов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

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