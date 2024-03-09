Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Умело заболтали вопрос. Еще даже намека повторить не было. Уже все обоссалисьА что, так можно ...
  • Багира
    Весь  мир  смотрел  а  на  этот  позор,  как  совкодрочеры  устроили  смотрины  расстрела  Белого  ДомаА что, так можно ...
  • Багира
    Ага,  проамериканская публика..  со всех областей  волоклись  совкодрочеры  на  подмогу  Ельцину.. помалкивай.А что, так можно ...

А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права

А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Честно сказать, я уже и не знаю, кто сейчас в мире больше противостоит США. По словам президента Путина - это Россия.

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Комментарии
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Багира
Ага,  проамериканская публика..  со всех областей  волоклись  совкодрочеры  на  подмогу  Ельцину.. помалкивай.
Ответить
2 час.
Багира
Весь  мир  смотрел  а  на  этот  позор,  как  совкодрочеры  устроили  смотрины  расстрела  Белого  Дома
Ответить
2 час.
СП
Сергей Потемкин
Умело заболтали вопрос. Еще даже намека повторить не было. Уже все обоссались
Ответить
30 мин.

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