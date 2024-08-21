Восточный гороскоп на неделю: что ждет вас с 26 августа по 1 сентября 2024 года Юлия ПономареваЛето медленно уходит, уступая место золотой осени, и с каждым днем мы все больше ощущаем, как природа готовится к переменам.
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